Economía

Sheinbaum Firma Acuerdos con Productores para Garantizar Producción de Aguacate

El fruto de exportación genera ingresos por cerca de 3 mil 500 millones de dólares

Firma del acuerdo con aguacateros. Foto: PresidenciaFirma del acuerdo con aguacateros. Foto: Presidencia

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