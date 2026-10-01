Sheinbaum Firma Acuerdos con Productores para Garantizar Producción de Aguacate

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este jueves un acuerdo con productores para garantizar y fortalecer la producción de aguacate de exportación.

El acuerdo busca garantizar la producción del aguacate, un producto que representa miles de empleos y genera ingresos por cerca de 3 mil 500 millones de dólares.

"Gracias al equipo de gobierno y a las y los productores por su compromiso y empeño", escribió la mandataria vía la red social X.

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El acuerdo fue suscrito con integrantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México y productores.

Por parte del gobierno federal, asistió a la firma la secretaria de Agricultura, Columba López; la consejera jurídica, Luisa María Alcalde; el director del SAT, Antonio Martínez; y Francisco Calderón, titular de la Senasia.

AMP