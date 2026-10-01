Economía

Remesas en México Cayeron en Agosto 2026 Frente al Mismo Mes de 2025

Las transacciones, principalmente desde Estados Unidos, disminuyeron 6.4%

Dólares y pesos mexicanos.Dólares y pesos mexicanos. Foto: Cuartoscuro

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