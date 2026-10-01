Remesas en México Cayeron en Agosto 2026 Frente al Mismo Mes de 2025

Las remesas que llegaron a México disminuyeron en agosto de 2026 frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con las cifras del Banco de México (Banxico).

Durante el octavo mes del año, el país recibió 5 mil 452 millones de dólares (mdd) por concepto de remesas, lo que representó una reducción de 3.6% respecto a los 5 mil 654 mdp registrados en agosto del año pasado.

La disminución se presentó principalmente por una menor cantidad de operaciones. En agosto de 2026 se contabilizaron 13.24 millones de envíos, 6.4% menos que los registrados durante el mismo periodo de 2025.

Aunque el número de operaciones disminuyó, el valor promedio de los envíos aumentó durante agosto.

El monto promedio por remesa fue de 412 dólares, cantidad que representó un incremento de 3% frente al promedio registrado un año antes.

Pese a la caída registrada en agosto, las remesas mantienen un crecimiento acumulado durante los primeros ocho meses de 2026.

Entre enero y agosto, México recibió 41 mil 802 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 2.2% frente al mismo periodo de 2025.

FBPT