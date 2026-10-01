Economía

Cae la Industria de la Construcción por Inseguridad en Obras en Baja California

Constructores exhortaron a las autoridades a reforzar los patrullajes en los desarrollos

Cae la Industria de la Construcción por Inseguridad en Obras en Baja CaliforniaCae la Industria de la Construcción por Inseguridad en Obras en Baja California | Foto: N+

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