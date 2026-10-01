Cae la Industria de la Construcción por Inseguridad en Obras en Baja California

El presidente de la Asociación de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Tijuana, Tecate y Rosarito (ACMIC) informó que la actividad en la industria de la construcción en Baja California ha registrado una disminución del 15%.

Entre los factores principales que han impactado de manera negativa destaca la percepción de inseguridad en las zonas de trabajo. Ante este escenario, los constructores locales consideraron indispensable que las autoridades de seguridad refuercen los patrullajes y la vigilancia preventiva en las distintas obras.

A pesar de esta baja productividad, se resaltó que la zona del Corredor 2000 es el punto estratégico donde actualmente se concentran la mayor edificaciones industriales, con el fin de continuar atrayendo a nuevos inversionistas a la región fronteriza.

JMR