Édgar Amador Comparece ante la Cámara de Diputados por el Paquete Económico 2027

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, afirmó ante el Pleno de la Cámara de Diputados que las medidas de la dependencia contuvieron las presiones en los precios de los combustibles y que la inflación se ubica hoy en 3.4%, dentro del rango del banco central. Lo dijo en su comparecencia por el análisis del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Paquete Económico 2027.

De no haberse aplicado esas medidas, dijo, la estimación de Hacienda es que la inflación estaría significativamente por arriba de 4%.

Amador señaló que la política económica ha seguido una línea central:

"Hemos mantenido una premisa fundamental de nuestra política económica: proteger el bienestar de las familias y preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país".

Sobre el crecimiento, el secretario indicó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.1% anual en el segundo trimestre de 2026, la tasa más alta desde el primer trimestre de 2022. Añadió que el Indicador Global de la Actividad Económica registró en julio un avance de 3.4% anual, por arriba de lo esperado por analistas.

En materia fiscal, afirmó que la recaudación tributaria habrá aumentado 0.7 puntos porcentuales del PIB al cierre de 2026 sin reforma fiscal, resultado que atribuyó a una mejor recaudación, el combate a la evasión y mayores controles en las aduanas. Los requerimientos financieros del sector público —la medida más amplia de las necesidades de financiamiento del Estado— se redujeron 1.7 puntos porcentuales del PIB frente a 2024, según dijo. Agregó que los fondos de estabilización superan los 270 mil millones de pesos, su mayor nivel desde 2020, y que 80% de la deuda del Gobierno federal está en moneda nacional.

Sobre la inversión, Amador sostuvo que la cartera nacional contempla más de 1,500 proyectos en energía, transporte, agua, vivienda e infraestructura, que sumarán más de 5.6 billones de pesos durante la administración. Dijo que entre enero y junio de 2026 el valor de la construcción pública creció 28% anual, que la inversión extranjera directa alcanzó un récord de cerca de 35 mil millones de dólares y que las exportaciones acumulan un alza de 28% a julio.

Respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó que su deuda está en el nivel más bajo desde 2014, que su medida de riesgo cayó cerca de 45% en cinco años y que ya se han adjudicado 10 proyectos bajo esquemas mixtos.

En el terreno social, dijo que el salario mínimo acumula una recuperación de más de 150% en términos reales desde 2018, que la pobreza laboral está en su nivel más bajo desde que hay registro y que 41% de los hogares, cerca de 43 millones de personas, recibe algún apoyo social.

Tras su mensaje, se abrió la primera ronda de preguntas, en la que cada grupo parlamentario tiene hasta cinco minutos, en orden creciente.

La abrió la diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, quien pidió al secretario cuentas en cuatro temas: deuda, impuestos, proveedores y obras. Afirmó que en 2027 el Gobierno pagará más de 1.57 billones de pesos en intereses, 15 de cada 100 pesos del gasto, y preguntó cuánto de la deuda irá a inversión que genere crecimiento. Pidió que Hacienda publique una evaluación del efecto de sus medidas fiscales en fletes y precios, entre ellas un aumento de 140% al cobro a las empresas ferroviarias. Dijo además que Pemex reportó 374 mil millones de pesos pendientes con proveedores y contratistas y que la industria farmacéutica afirma que se le deben cerca de 14 mil millones, y solicitó un calendario de pagos. Preguntó también cuántos kilómetros faltan en la carretera Durango-Parral y qué recursos se proponen para concluirla en 2027.

Por el PRI, el diputado Jericó Abramo Masso afirmó que en 2027 el Gobierno pagará 1.57 billones de pesos por servicio de deuda, más de lo que se repartirá a estados y municipios en participaciones y por arriba de los 1.3 billones que se destinarán a educación. Señaló que la informalidad laboral es de 55.1% de la población ocupada, según el INEGI, y que México recauda 18% del PIB, frente a 37% de Brasil y 21.7% del promedio regional. Preguntó cuál será el siguiente paso para que aumenten las contribuciones tras los cambios a las leyes fiscales y aduaneras, y si habrá una estrategia para dar mayor certeza jurídica a las inversiones después de la reforma judicial y la desaparición de los órganos autónomos.

El diputado del PT José Antonio López Ruiz subió a tribuna con un estandarte de la presidenta Claudia Sheinbaum y expresó el respaldo de su bancada a Amador y al Gobierno: "la vamos a acompañar de manera incondicional", dijo. Criticó al exsecretario de Hacienda Guillermo Ortiz Martínez, de cuya gestión entre 1994 y 1997 afirmó que la pobreza patrimonial pasó de 52.3 a 63.7% y que la inflación llegó a 51.97% en un año, y llamó a la oposición a cambiar su narrativa.

López Ruiz afirmó que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza y que el salario mínimo real ha crecido 153.1%. Dijo que de enero a julio de 2026 los ingresos presupuestarios sumaron 4.996 billones de pesos, que el déficit fue de 746 mil millones, 268 mil millones por debajo de lo programado, que la deuda se mantiene en 51.5% del PIB y que el desempleo fue de 2.7%. Añadió que 42.8 millones de personas reciben una pensión o un programa de bienestar y que se han contratado 667 mil viviendas. También pidió al secretario inversión carretera para Puebla.

Preguntó cuánto se recaudó con las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de sueros orales y cómo se han instrumentado las medidas de integración de unidades médicas al IMSS-Bienestar. La mesa directiva le pidió concluir y recordó a los legisladores ceñirse al tiempo de cinco minutos.

La diputada del Partido Verde Cindy Winkler Trujillo planteó el tema de las pensiones y afirmó que la primera generación de trabajadores que ahorró en las Afores se pensionó en 2022 y que la pensión mínima del sistema los deja en situación de pobreza. Dijo que se estima que más del 70% de los jubilados del IMSS recibe una pensión menor a 5 mil pesos mensuales. Sostuvo que los cambios impulsados por los gobiernos de la llamada transformación, entre ellos la Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores y el Fondo de Pensiones para el Bienestar, buscan complementar esos ingresos.

Winkler Trujillo señaló que el fondo, un fideicomiso para complementar las pensiones de quienes cotizan desde 1997, implica compromisos financieros de largo plazo. Preguntó al secretario qué proyección actuarial tiene, hasta qué año podrá financiar los complementos y bajo qué supuestos de aportaciones y rendimientos.

El diputado del PAN Federico Döring Casar reconoció a Amador como funcionario con trayectoria, pero criticó la gestión del Gobierno federal. Afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tiene un solo caso propio y que lo que ha asegurado o congelado proviene de solicitudes de la OFAC, la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que aplica sanciones financieras, y de la FinCEN, su unidad de inteligencia financiera. Dijo que el presupuesto propuesto para la UIF en 2027, de 147 millones de pesos, es el más bajo desde 2011.

Döring sostuvo que el Tren Maya y el Tren Interoceánico operan con subsidios de 90 y 97%, que el AIFA recibe uno de 924 millones de pesos por su operación de pasajeros, que Mexicana registra pérdidas por 941 millones y que Pemex acumula 478 mil millones de pérdidas en el sexenio.

Afirmó además que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de informar en sus reportes trimestrales sobre el huachicol fiscal y la defraudación, y que, en respuesta a una pregunta parlamentaria, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no contar con metodología para estimar su tamaño, que él calculó en 600 mil millones de pesos. Preguntó al secretario si Hacienda volverá a transparentar esa información y quién decide en el SAT.

En los Criterios Generales de Política Económica 2027, que acompañan al paquete, Hacienda proyecta un crecimiento de 1.5 a 2.5% para el próximo año e ingresos tributarios de 15.9% del PIB, un máximo histórico, sin nuevos impuestos ni alzas a las tasas generales, con cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Antes de su mensaje, Amador rindió protesta de decir verdad ante el Pleno, en términos de los artículos 69 y 93 de la Constitución.

Con información de N+.

CT