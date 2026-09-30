Economía

Édgar Amador Comparece ante la Cámara de Diputados por el Paquete Económico 2027

Deberá responder ante los legisladores por sus decisiones al frente de Hacienda

Édgar Amador Comparece ante la Cámara de Diputados por el Paquete Económico 2027Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público. Foto: Cuartoscuro

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