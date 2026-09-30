Seguridad

Ataque Armado Dentro de Vivienda Deja Dos Muertos en Omealca, Veracruz

La autoridad ministerial abrió una carpeta para establecer cómo ocurrieron los hechos y conocer el motivo de la agresión

Un joven y una mujer pierden la vida tras un ataque armado en OmealcaUn joven y una mujer pierden la vida tras un ataque armado en Omealca. Foto: Miguel Montes de Oca

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Violencia en Omealca deja dos muertos. Rolando 'N' fue asesinado en su casa y Gabriela 'N' murió tras ser hospitalizada. Autoridades investigan las causas del ataque.

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