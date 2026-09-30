Ataque Armado Dentro de Vivienda Deja Dos Muertos en Omealca, Veracruz

Un joven identificado como Rolando ’N’ fue ultimado a disparos de arma de fuego dentro de su domicilio, mientras que una mujer resultó gravemente herida, tras un ataque armado registrado cerca de la estación en Omealca.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al domicilio y dispararon contra ambos para después escapar con rumbo desconocido.

En el Hospital General Córdoba-Yanga fue internada en estado reservado de salud Gabriela ’N’, de 32 años, quien recibió seis impactos de arma de fuego.

Paramédicos de Protección Civil de Cuichapa acudieron al sitio y, tras brindarle los primeros auxilios, la trasladaron de emergencia pero durante este miércoles se confirmó su deceso.

La zona fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Marina, mientras agentes ministeriales y peritos forenses realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo de Rolando ’N’ fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los estudios de ley, en tanto la Fiscalía inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el móvil de la agresión.