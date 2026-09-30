Cultura

Librerías, en Crisis: Ventas Se Desploman y Cierres Aumentan en México

Alrededor de 20 establecimientos desaparecen cada año en nuestro país, mientras pequeños negocios enfrentan menores ventas, rentas elevadas y competencia digital

Librerías independientes enfrentan una caída en sus ventas.Librerías independientes enfrentan una caída en sus ventas. Foto: Cuartoscuro

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¿Sabías que 20 librerías cierran cada año en México? Librería Regia lucha por sobrevivir con ventas desplomadas y rentas altas. Descubre cómo la competencia digital afecta a estos negocios familiares.

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