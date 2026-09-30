Homicidios

Condenan a Sujeto que Asesinó a su Madre y Planeó Enterrarla en su Casa en Puebla

Roberto Antonio 'N' fue sentenciado a prisión por su responsabilidad en el feminicidio ocurrido en la colonia Ampliación Reforma Sur

Roberto Antonio 'N' sentenciado por feminicidio en Puebla.Roberto Antonio 'N' sentenciado a 60 años en prisión. Foto: FGE Puebla

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Roberto Antonio 'N' sentenciado por asesinar a su madre y planear enterrarla en el patio de su casa. La Fiscalía de Puebla esclareció el feminicidio con pruebas.

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