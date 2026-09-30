Condenan a Sujeto que Asesinó a su Madre y Planeó Enterrarla en su Casa en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Roberto Antonio 'N' luego de esclarecer la muerte de su madre ocurrida al interior de su vivienda ubicada en la colonia Ampliación Reforma Sur de la ciudad de Puebla.

Las autoridades competentes acreditaron su culpabilidad en los delitos de feminicidio e infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones cometidos en agravio de su progenitora y la sociedad.

De acuerdo con los hechos, el 15 de noviembre de 2023 Roberto Antonio 'N' incomunicó a la agraviada al despojarla de su teléfono celular y la atacó con un cuchillo metálico en el cuello, causándole una herida que provocó su muerte.

El hijo de la víctima decidió mantener el cuerpo oculto dentro de una habitación durante los días 15, 16 y 17 de noviembre, cubierto con una sábana y un sillón volteado; además, realizó una excavación en el patio trasero del predio.

Durante este tiempo, familiares acudieron al domicilio luego de que perdieran comunicación con la mujer afectada, no obstante, el hombre les negó su ingreso.

Ante esta incertidumbre, decidieron acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar su denuncia correspondiente.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres sustentó la acusación a través de testimonios, inspecciones de campo y peritajes en medicina forense y criminalística.

Los estudios forenses confirmaron que la causa de muerte fue por traumatismo penetrante de cuello con lesión vascular y la presencia de tierra tanto en el cuerpo de la víctima como en las pertenencias del agresor.

Ante estos resultados, Roberto Antonio 'N' resultó culpable de los delitos de feminicidio e infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones.

El Tribunal Unitario de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria e impuso al acusado una sanción de 60 años de prisión, una multa de mil Unidades de Medida y Actualización, la suspensión de derechos civiles y políticos, la negativa a la conmutación de la pena y el pago correspondiente a la reparación del daño.

Con información de N+

MCS