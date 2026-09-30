Homicidios

Ataque a Balazos en Edomex Hoy: Matan a Mujer mientras Iba en su Auto en Tecámac

La víctima fue interceptada por sujetos que viajaban en motocicleta

Muere mujer tras ser atacada a balazosMuere mujer tras ser atacada a balazos en el Estado de México. Foto: N+

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