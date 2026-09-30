Ataque a Balazos en Edomex Hoy: Matan a Mujer mientras Iba en su Auto en Tecámac
La víctima fue interceptada por sujetos que viajaban en motocicleta
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Una mujer murió tras ser atacada a balazos mientras circulaba por una avenida del municipio de Tecámac, Estado de México. Sujetos a bordo de motocicletas se aproximaron al vehículo y realizaron varias detonaciones.
El hecho ocurrió sobre la avenida Valle San Miguel, donde la víctima perdió el control de la unidad después de la agresión y terminó sobre el camellón.
Los agresores dispararon en al menos ocho ocasiones contra la mujer. Posteriormente, uno de ellos descendió de la motocicleta y presuntamente colocó una cartulina sobre el carro.
Tras el reporte de la agresión, elementos de seguridad acudieron al lugar y cerraron la circulación para permitir el trabajo de los servicios periciales.
Los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizan las diligencias correspondientes y buscan indicios que puedan ayudar a esclarecer los hechos.
En ese sentido, las autoridades ministeriales serán las encargadas de continuar con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil de la agresión.
FBPT