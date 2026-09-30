Homicidios

Detienen a Sujeto por Presunto Homicidio de Persona en Tulcingo, Puebla

Leandro 'N' habría atacado a la víctima con un objeto punzocortante durante una discusión en un establecimiento ubicado en el Barrio de San Nicolás

Detenido Leandro N Homicidio Objeto Punzocortante Barrio San Nicolás Tulcingo PueblaLeandro 'N' habría atacado a su víctima con un objeto punzocortante. Foto: X @FiscaliaPuebla

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La FGE de Puebla captura a Leandro 'N' por homicidio calificado en Tulcingo. La víctima intentó calmar una discusión y fue atacada. Conoce los detalles.

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