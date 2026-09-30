Detienen a Sujeto por Presunto Homicidio de Persona en Tulcingo, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que cumplió una orden de aprehensión contra Leandro ‘N’, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en el municipio de Tulcingo.

De acuerdo con la investigación, el 2 de agosto de 2026, la víctima se encontraba afuera de un establecimiento comercial en el barrio de San Nicolás, cuando el hoy imputado comenzó a discutir con la propietaria del lugar.

Según la información dada a conocer por la dependencia, cuando la persona hoy occisa intentó intervenir para tranquilizar la situación, habría sido agredida con un objeto punzocortante por Leandro ‘N’.

A consecuencia de las lesiones, la víctima perdió la vida. Derivado de los actos de investigación, se obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente contra el presunto homicida.

El mandamiento judicial fue cumplimentado el pasado 28 de septiembre en la colonia Centro del municipio antes referido. Leandro ‘N’ quedó a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Sur, quien determinará su situación jurídica.

Con información de N+

GMAZ