Accidentes

Motociclista es Hospitalizado tras Accidente en Carretera Córdoba-Veracruz

Un hombre terminó con múltiples lesiones tras presuntamente perder el control de la unidad en la que circulaba a la altura de la comunidad de Rancho Trejo

Motociclista es Hospitalizado tras Accidente en Carretera Córdoba-VeracruzAutoridades y cuerpos de emergencias arribaron al sitio, sin embargo, la motocicleta ya no se estaba. Foto: Archivo | N+

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Accidente en la carretera Córdoba-Veracruz deja a un motociclista herido y hospitalizado. La motocicleta desapareció del lugar.

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