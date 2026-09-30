Motociclista es Hospitalizado tras Accidente en Carretera Córdoba-Veracruz

Un motociclista resultó lesionado luego de sufrir un accidente cuando intentaba incorporarse a la carretera federal Córdoba-Veracruz, tras salir de la autopista Veracruz-México, a la altura de la comunidad de Rancho Trejo, perteneciente a Amatlán.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró en una curva, donde el conductor presuntamente habría perdido el control de la motocicleta y terminó chocando contra la barrera de contención.

Debido al impacto, el joven motociclista salió proyectado de su unidad y cayó entre la maleza ubicada a un costado de la carretera, donde permaneció hasta la llegada de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, con apoyo de elementos de Protección Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional, división Carreteras, localizaron y atendieron al lesionado, y debido a que presentó probable fractura del pie derecho, tuvo que ser hospitalizado.

Cuando arribaron los cuerpos de emergencia y las autoridades, la motocicleta ya no se encontraba en el lugar, por lo que no se obtuvieron mayores datos sobre la unidad involucrada.