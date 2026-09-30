Homicidios

Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en 5 Y 10 en Tijuana, BC

Una persona sin vida y otra lesionada fue el saldo de una agresión a balazos registrada sobre el bulevar Díaz Ordaz

Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en 5 Y 10 en Tijuana, BCAtaque Armado Deja un Muerto y un Herido en 5 Y 10 en Tijuana, BC | Foto: N+

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