Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en 5 Y 10 en Tijuana, BC

Se registró un ataque armado que dejó como saldo a un hombre muerto y un lesionado en las inmediaciones del bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en la zona de 5y10.

Durante la tarde de este martes 29 de septiembre, elementos de las corporaciones de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron de inmediato a la zona comercial para brindar la atención médica inicial, ahí mismo determinaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras que la otra persona fue auxiliada y preparada para su traslado a un centro hospitalario.

Agentes policiales procedieron a acordonar la escena, para resguardar los indicios balísticos, y realizar las periciales correspondientes. Este hecho violento generó gran alarma entre transeúntes debido a que ocurrió a solo unos metros del mismo punto donde otra persona fue víctima de una agresión a balazos la mañana del pasado lunes.

JMR