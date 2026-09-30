Investigan Tienda Donde Falleció una Mujer tras Inundaciones en Xalapa, Veracruz

La tienda donde una mujer perdió la vida tras las inundaciones ocasionadas por las precipitaciones en Xalapa permaneció cerrada con la mercancía en la zona del estacionamiento; ni personal ni algún responsable estuvo en el lugar.

Pese a ello, en el acceso fue colocado un citatorio emitido por la Secretaría de Protección Civil del Estado. Esta medida presuntamente es con la finalidad de esclarecer las inconsistencias que se presentaron al momento de la emergencia.

Cabe destacar que la tienda china o de importaciones en la zona de San Bruno en la ciudad de Xalapa fue severamente afectada con la inundación ocasionada por las lluvias en la capital de la entidad veracruzana.

Derivado de dicha inundación, dentro del establecimiento comercial murió una joven de 20 años de edad que era empleada y que no pudo salir de la tienda al momento en que el nivel del agua subió.