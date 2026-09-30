Accidentes

Investigan Tienda Donde Falleció una Mujer tras Inundaciones en Xalapa, Veracruz

El fallecimiento de una joven en un local comercial de importaciones fue cerrado para las investigaciones correspondientes. No se ha informado si esta medida es temporal o permanente

Inician Diligencias en Tienda de San Bruno tras Muerte de una Mujer en InundaciónEsta medida presuntamente es con la finalidad de esclarecer las inconsistencias que se presentaron al momento de la emergencia. Foto: N+

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Investigación en curso tras la muerte de una joven en una tienda de San Bruno por inundaciones en Xalapa. La tienda permanece cerrada.

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Diligencias en San Bruno tras Muerte de Joven en Inundación | N+