Accidentes

Cortocircuito Afuera de Subestación de CFE Provoca Apagones en Torreón, Coahuila

El incidente ocasiones afectaciones en el servicio de energía eléctrica en varios sectores de la ciudad

Cortocircuito Afuera de Subestación de CFE Provoca Apagones en Torreón, CoahuilaCuadrillas de CFE se encuentran atendiendo la situación y realizando las reparaciones. Foto: Archivo N+

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