Un cortocircuito registrado en cables de energía eléctrica ubicados en el exterior de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), provocó la caída de cuatro líneas y afectó el suministro en varios sectores de la ciudad de Torreón.

De acuerdo con Claudia González, coordinadora de Protección Civil en La Laguna de Coahuila, el incidente ocasionó afectaciones en el servicio de energía eléctrica en Residencial Viñedos, ejido Ana, Alebrijes, Partida, Nogales, Sección 35 y Las Trojes.

Tras recibir el reporte, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad acudieron al lugar para atender la situación y comenzar con los trabajos correspondientes.

Los trabajadores de la empresa iniciaron con las reparaciones con el objetivo de reanudar el servicio de energía eléctrica en los sectores afectados.