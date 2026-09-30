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Lluvias y Ráfagas de Viento Derriban Árboles en Gómez Palacio y Lerdo, Durango

Autoridades de ambos municipios atienden los reportes ciudadanos y verifican las condiciones de la calle.

Lluvias y Ráfagas de Viento Derriban Árboles en Gómez Palacio y Lerdo, DurangoFoto: Protección Civil de Gómez Palacio

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