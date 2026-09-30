Lluvias y Ráfagas de Viento Derriban Árboles en Gómez Palacio y Lerdo, Durango

Luego de la fuerte lluvia y las ráfagas de viento registradas en la región, los municipios de Gómez Palacio y Lerdo presentaron algunas afectaciones, principalmente por la caída de árboles, ramas y daños en estructuras.

La Dirección de Protección Civil de Gómez Palacio informó que se reportaron árboles caídos que ocasionaron daños en algunos vehículos, además del colapso parcial del techumbre de la Telesecundaria San José de Villegas.

Alfonso Mijares, director de la dependencia, señaló que las principales vialidades del municipio se encuentran despejadas y que no se reportaron daños a la infraestructura urbana, salvo algunas fallas en el suministro de energía eléctrica que afectaron semáforos y sectores habitacionales.

Por su parte, la Dirección de Protección Civil de Lerdo informó que no se registraron afectaciones severas a consecuencia de las condiciones meteorológicas.

Simón Ortiz, director de la dependencia, dio a conocer el colapso de una barda ubicada en un predio de la calzada Guadalupe Victoria, además de la caída de algunas ramas y árboles en distintos puntos del municipio.

El funcionario detalló que las vialidades se mantienen sin inundaciones y que, hasta el momento, no se han reportado viviendas con daños en su infraestructura como consecuencia de la lluvia y el viento.

Autoridades de ambos municipios realizaron recorridos por diferentes colonias para identificar posibles puntos de riesgo, atender los reportes ciudadanos y verificar las condiciones de calles, estructuras y servicios.