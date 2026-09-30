Lluvia Provoca Caída de Arboles y Apagones en Torreón, Coahuila

Una fuerte lluvia acompañada de ráfagas de viento provocó diversas afectaciones en distintos sectores del municipio de Torreón. La precipitación ocasionó la caída de árboles en varios puntos de la ciudad, algunos de los cuales terminaron sobre vehículos, generando daños materiales.

Personal de las diferentes dependencias acudió a los sitios donde se reportaron incidentes para atender las situaciones derivadas de las condiciones climáticas.

Asimismo, varios establecimientos ubicados en el Centro de Torreón registraron afectaciones debido a fallas en el suministro de energía eléctrica. La interrupción del servicio también provocó problemas en algunos semáforos de la zona.

Ante las condiciones que se presentaron, elementos de Tránsito y Vialidad mantuvieron presencia en puntos estratégicos, principalmente en aquellos sectores donde se registraron fallas en los semáforos o la caída de objetos que pudieran representar un riesgo para automovilistas y peatones.

Por su parte, personal de Protección Civil Municipal, SIMAS Torreón y Servicios Públicos realizaron recorridos por diferentes sectores para detectar puntos de riesgo, atender los reportes ciudadanos y retirar obstáculos que pudieran afectar la circulación.

Las autoridades mantienen vigilancia ante las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días, debido a que los pronósticos señalan la posibilidad de que continúen las precipitaciones en la región a lo largo de la semana.