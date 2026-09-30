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Lluvia Provoca Caída de Arboles y Apagones en Torreón, Coahuila

Protección Civil Municipal, SIMAS Torreón y Servicios Públicos realizaron recorridos para detectar puntos de riesgo

Lluvia Provoca Caída de Arboles y Apagones en Torreón, CoahuilaLas lluvias provocaron la caída de árboles en distintos sectores de la ciudad. Foto: Protección Civil

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