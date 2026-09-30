Salud

Incorporan Vacuna contra VSR al Esquema Nacional: ¿Qué Es y para Qué Sirve?

Se han aplicado en total 149 millones de vacunas en lo que va de la administración de la presidenta Sheinbaum

Jornada de vacunación. Foto: CuartoscuroJornada de vacunación. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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