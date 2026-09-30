Incorporan Vacuna contra VSR al Esquema Nacional: ¿Qué Es y para Qué Sirve?

El Gobierno federal incorporó la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) al esquema nacional de vacunación, con aplicación a mujeres embarazadas para proteger a sus hijos frente a infecciones respiratorias.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes, el secretario de Salud, David Kershenobich, presentó un balance de las campañas de inmunización, donde se han aplicado en total 149 millones de dosis en lo que va de la administración de la mandataria.

El VSR, un virus que afecta las vías respiratorias, es la principal causa de infecciones respiratorias en recién nacidos y lactantes, sobre todo en bebés prematuros.

En los más pequeños puede derivar en cuadros como bronquiolitis o neumonía, mientras que en niños mayores y adultos suele parecerse a un resfriado.

La vacuna se aplica a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, ni tampoco se administra directamente a los bebés. La madre genera anticuerpos que pasan al feto a través de la placenta, así que el recién nacido llega al mundo con defensas contra el virus durante sus primeros meses, cuando es más vulnerable.

El objetivo es reducir hospitalizaciones y complicaciones en bebés. Kershenobich destacó que la vacuna protege tanto a la madre como al hijo y que se trata de una innovación a nivel mundial, ya que no todos los países la tienen en su esquema.

AMP