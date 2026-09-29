Salud

Arranca Campaña de Vacunación en Jornada de Salud Invernal en Baja California

Durante el mes de octubre, la Secretaría de Salud aplicará vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo

Aplicación de Vacuna Durante la Jornada de Salud Invernal en Baja CaliforniaAplicación de Vacuna Durante la Jornada de Salud Invernal en Baja California | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+