Arranca Campaña de Vacunación en Jornada de Salud Invernal en Baja California

La Secretaría de Salud de Baja California confirmó que se dará inicio de manera oficial a la campaña de vacunación invernal, el cual tiene como objetivo de blindar a la población vulnerable ante el descenso de temperaturas en la región.

El titular de la dependencia, Dagoberto Valdés, informó que durante el mes de octubre, se aplicarán aproximadamente 900 mil dosis de la vacuna contra la influenza a lo largo de los siete municipios del estado.

Además de la protección contra la influenza, el funcionario estatal aseguró que se mantendrá el suministro de refuerzos contra el COVID-19 y dosis para la prevención del neumococo, las cuales estarán disponibles en los principales centros de salud de las distintas jurisdicciones sanitarias.

JMR