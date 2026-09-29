IMSS Confirma que se Investiga a Personal por Muertes de Bebés en Hospital de Durango

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) investiga la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae tras la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 en Durango. En total, 11 neonatos en estado grave estuvieron en el área entre el 1 y el 19 de septiembre, de los cuales seis fueron dados de alta y cinco fallecieron.

Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, confirmó la presencia de la bacteria en cuatro de los bebés fallecidos, mientras que los estudios en los demás resultaron negativos. Las muestras fueron enviadas a la Ciudad de México para su secuenciación genética. La UCIN permanece cerrada a nuevos ingresos, sin nuevos casos registrados ni detección de la bacteria en cultivos ambientales.

Al respecto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que la investigación médica y las acciones legales correspondientes continúan en curso, por lo que no es posible adelantar conclusiones por el momento.

Asimismo, detalló que, conforme a los acuerdos establecidos con los padres de familia, cualquier nuevo hallazgo les será notificado de manera prioritaria antes de ser difundido en medios de comunicación. De forma paralela, el funcionario señaló que se realizan indagatorias desde el área laboral y se prevé contar con los resultados a la brevedad.