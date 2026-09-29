Salud

IMSS Confirma que se Investiga a Personal por Muertes de Bebés en Hospital de Durango

Las autoridades informaron que las indagatorias médica, legal y laboral continúan, mientras la unidad permanece cerrada a nuevos ingresos

IMSS Confirma que se Investiga a Personal por Muertes de Bebés en Hospital de DurangoIMSS Confirma que se Investiga a Personal por Muertes de Bebés en Hospital de Durango. Foto: Cuartoscuro

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IMSS investiga muertes de bebés por bacteria en hospital. Indagatorias avanzan mientras UCIN sigue cerrada.

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