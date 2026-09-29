Afectaciones por Huracán Polo en Empalme y Guaymas en Sonora
Elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo para restringir el paso de personas por las vialidades afectadas
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El huracán Polo en Sonora ha generado inundaciones en diversas vialidades de Empalme y el centro de Guaymas, principalmente en calles cercanas a la zona del malecón. En un recorrido del equipo de N+ Sonora se constataron las afectaciones.
Las autoridades de Protección Civil estiman acumulados de hasta 150 mm así como vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora.
Ante estas condiciones, elementos de diversas corporaciones de seguridad y emergencia mantienen un operativo en la zona para prevenir cualquier incidente.
Se espera que durante las próximas horas las autoridades realicen un balance de las afectaciones ocasionadas por el fenómeno meteorológico y actualicen los reportes recibidos por parte de la ciudadanía. Polo se encuentra en categoría 1.
Ante la llegada del huracán Polo a tierras sonorenses y los efectos que ha dejado en Guaymas, Protección Civil Empalme emitió nivel de Alerta Roja en el Municipio.
Siendo el último nivel en la escala de peligro, considerada como máximo, la dependencia municipal recomendó a los ciudadanos a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.
De la misma manera les señaló permanecer en un refugio temporal o en un lugar seguro y no salir hasta que se les indique.
Exhorto a la población a alejarse de arroyos, zonas bajas, cables caídos y de ventanas antes cualquier contingencia que se pudiera presentar en Empalme.