Sociedad

Afectaciones por Huracán Polo en Empalme y Guaymas en Sonora

Elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo para restringir el paso de personas por las vialidades afectadas

Afectaciones por Huracán Polo en Empalme y Guaymas en SonoraAfectaciones por Huracán Polo en Empalme y Guaymas en Sonora. Foto: N+

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