Sociedad

INE Normaliza Producción de Credencial para Votar y se Reduce Tiempo de Entrega

El organismo llama a la ciudadanía a participar en la denominada Campaña Anual Intensa

Macro Módulo de Atención Ciudadana del INE en Cancún en agosto 2019. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMacro Módulo de Atención Ciudadana del INE en Cancún en agosto 2019. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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