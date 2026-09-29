INE Normaliza Producción de Credencial para Votar y se Reduce Tiempo de Entrega

El servicio de producción de la credencial para votar ya está completamente normalizado en el país, por lo que se redujeron los tiempos de entrega, informó el Instituto Nacional Electoral (INE) al hacer un llamado a la ciudadanía a participar en la Campaña Anual Intensa.

El organismo instó a los pobladores a acudir a los módulos de atención ciudadana en todo el país para realizar trámites de inscripción, actualización de domicilio, corrección de datos, reposición por deterioro o renovación de la credencial para votar.

Lo anterior con el propósito de conformar un padrón electoral y una lista nominal de electores actualizados y confiables para el Proceso Electoral Federal y Procesos Electorales Locales 2026–2027, cuya etapa preparatoria inició el pasado 10 de septiembre.

En ese marco, el INE destacó que ya se normalizó el servicio de producción de la credencial para votar, lo que permite realizar la entrega del plástico en un plazo ordinario de máximo nueve días naturales posteriores a la realización del trámite en el módulo correspondiente.

El tiempo se había visto afectado anteriormente por el periodo de transición asociado al inicio y distribución de la producción del nuevo modelo de la credencial.

Pero el organismo implementó acciones permanentes para regresar gradualmente al plazo ordinario de nueve días naturales.

El INE también convocó a los jóvenes que cumplen la mayoría de edad al día de la elección a solicitar su incorporación al padrón electoral durante la campaña, así como a las personas que requieran actualizar su domicilio o reemplazar las identificaciones cuya vigencia haya concluido.

Para realizar cualquier trámite, los solicitantes deben presentar en original: acta de nacimiento, una identificación oficial con fotografía vigente y un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Para agendar la cita o ubicar el módulo de atención ciudadana más cercano, se puede consultar esta página web o bien llamar al INETEL (800 433 2000).

SPB