El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las reglas y plazos para los partidos políticos en sus procesos internos de selección de candidaturas a diputaciones federales para el Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027.

Se definió que las precampañas arrancarán oficialmente del 4 de enero al 12 de febrero del siguiente año.

El consejero Arturo Chávez López, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, destacó que estos “deben adoptar las medidas necesarias para incorporar a los órganos de representación política a personas y grupos en situación de discriminación”.

Acordaron que se tendrá que determinar 30 días antes del inicio de las precampañas el procedimiento para elegir sus candidaturas, además de comunicar al Consejo General, dentro de las 72 horas siguientes, métodos, convocatorias, etapas y órganos responsables.

El calendario se establecerá el 4 de enero de 2027 como fecha de inicio de las precampañas y plazo máximo para solicitar el registro de convenios de coalición.

Mientras que el registro de precandidaturas se determinará del 3 de enero al 11 de febrero y su información se capturará en el Sistema Integral de Fiscalización hasta el 12 de febrero, en tanto que la selección de candidaturas tendrá como fecha límite el 19 de febrero, para Mayoría Relativa, y el 26 de febrero, para Representación Proporcional.

También se aprobó el instructivo para el registro de coaliciones de partidos políticos para la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, para postular las 300 curules. La fecha límite será el 4 de enero de 2027.

En la sesión, el consejo avaló que la ciudadanía interesada pueda buscar una candidatura independiente a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa. Los aspirantes deberán reunir el respaldo del 2% de la Lista Nominal de Electores del distrito por el que pretendan postularse.

HVI