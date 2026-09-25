Política

INE Define Reglas y Plazos para Elegir Candidaturas Federales Rumbo a Elecciones 2027

Las precampañas se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero del siguiente año

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