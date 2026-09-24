Política

'Esperamos la Llegada de BTS en 2027': Sheinbaum tras Reunión con Presidente de Corea del Sur

Los líderes de ambos países firmaron un acuerdo de entendimiento en materia comercial, cultural y educativo

Lee Jae-myung y Claudia Sheinbaum, presidentes de Corea del Sur y México, respectivamente.Lee Jae-myung y Claudia Sheinbaum, presidentes de Corea del Sur y México, respectivamente. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡BTS en México en 2027! Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur fortalecen lazos culturales y comerciales. Descubre más sobre este acuerdo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+