Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, recibió este jueves a Lee Jae-myung, mandatario de Corea del Sur, en Palacio Nacional, como parte de su visita de Estado a nuestro país. Luego de la reunión, ambos líderes dieron un mensaje conjunto en el que informaron que se espera la visita de BTS en 2027.

“El día de mañana se presentará el grupo Stray Kids en nuestro país y también esperamos la llegada de BTS a México, nuevamente, en el 2027”, anunció Sheinbaum Pardo.

La presidenta agregó que en México se establecerá un centro de cultura de K-pop y otras actividades artísticas. Además, en la República de Corea del Sur habrá un instituto de cultura mexicano.

Visita oficial del presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung a México. pic.twitter.com/NBpWziYIFJ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 24, 2026

Sheinbaum Pardo detalló que acordaron impulsar el comercio, las inversiones productivas y facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas en las cadenas de proveeduría de las compañías coreanas en nuestro país, en el marco del Plan México.

Destacó que Corea del Sur “es uno de los cinco principales socios comerciales de México en el mundo y México es el principal socio comercial de Corea en América Latina”. La inversión coreana acumulada desde 2006 suma más de 11,500 millones de dólares a través de más de 2,000 empresas, subrayó Sheinbaum.

En tanto, el presidente Lee Jae-myung señaló que ambos gobiernos buscarán fortalecer la inversión, facilitar el acceso a mercados y respaldar a empresas coreanas que operan en México. Indicó que se establecerán grupos de trabajo permanentes para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la reunión.

Añadió que México y Corea del Sur realizarán en noviembre actividades conjuntas para acelerar la cooperación en Inteligencia Artificial (IA), tecnología digital y tecnologías públicas, además de mantener consultas en materia educativa, cultural, agrícola y de combate a delitos digitales, trata de personas y violencia sexual.

Se trata de la primera visita oficial de un presidente surcoreano a México desde hace 16 años. En el Patio de Honor de Palacio Nacional se realizó la ceremonia de bienvenida, donde se entonaron los Himnos nacionales de México y Corea del Sur. Posteriormente, los mandatarios se tomaron la fotografía oficial e iniciaron la reunión bilateral.

Sheinbaum recibe al Presidente de Corea del Sur en Palacio Nacional. Foto: N+

La delegación mexicana para la reunión bilateral la conformaron los siguientes funcionarios: Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores; Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público; Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía; Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura; Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Oficina de la Presidencia de la República; María Teresa Mercado Pérez, subsecretaria de Relaciones Exteriores; y Carlos Peñafiel Soto, embajador de México en Corea del Sur.

En la conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo adelantó que iban a firmar un acuerdo de entendimiento en materia comercial, cultural y educativo: “Va a ser una muy buena reunión”. Dijo que también habrá un encuentro con empresarios coreanos, quienes buscan invertir en México.

La mandataria mencionó que el presidente de la República de Corea del Sur “también es un hombre muy cercano a la gente”. Destacó que fue electo después de “diversos problemas que tuvieron con varios presidentes” y “está haciendo un buen trabajo al frente, tiene mucho reconocimiento por parte de su pueblo”.

Sheinbaum Pardo también habló del éxito del K-pop en México y el mundo, género musical que ha acercado mucho a los jóvenes mexicanos y a los coreanos, “entonces es parte también de lo que vamos a platicar”.

La mandataria comentó que para los conciertos que Stray Kids dará este fin de semana en la Ciudad de México, el DIF regaló 10 boletos a niños y niñas de escasos recursos, y sobre el regreso de BTS a nuestro país y un eventual show en el Zócalo dijo: “ya vamos a ver”.

La mañana de este jueves, Lee Jae-myung colocó una ofrenda floral en el Altar a la Patria, en la primera sección del Bosque de Chapultepec.