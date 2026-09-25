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Alerta por los Otros Huracanes en el Pacífico: Ubicación y Trayectoria de Odalys y Nolo

Mientras uno de los sistemas se mantiene cerca de Hawái, el otro permanece bajo vigilancia por su evolución en el Pacífico

Alerta por los Otros Huracanes en el Pacífico: Ubicación y Trayectoria de Odalys y NoloVista del Huracán Nolo. Foto: Reuters

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Nolo amenaza Hawái con lluvias e inundaciones, mientras Odalys alcanza categoría 4 lejos de México

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