Alerta por los Otros Huracanes en el Pacífico: Ubicación y Trayectoria de Odalys y Nolo

Dos huracanes mantienen la atención en el océano Pacífico este viernes: Nolo, que se desplaza al sur de Hawái y podría generar lluvias que provoquen inundaciones en la Isla Grande, y Odalys, que se intensificó a categoría 4 y que de momento permanece lejos de las costas de México.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, siendo categoría 1, Nolo tenía vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, con rachas más fuertes, y se ubicaba a unos 355 kilómetros al sur de South Point, Hawái, y a 655 kilómetros al sureste de Honolulu.

El ciclón avanzaba hacia el norte-noreste a 7 kilómetros por hora. El pronóstico señala que mantendrá este movimiento durante este viernes, antes de girar hacia el oeste-noroeste y posteriormente hacia el oeste durante el fin de semana.

Aunque se espera que el centro de Nolo permanezca al sur de las principales islas de Hawái, sus efectos podrían alcanzar tierra. El Centro de Huracanes mantiene una vigilancia de huracán para el condado de Hawái, además de un aviso de tormenta tropical para esa zona y una vigilancia de tormenta tropical para el condado de Maui.

Uno de los principales riesgos está relacionado con las lluvias. Para las zonas este y sur de la Isla Grande se pronostican acumulados de 15 a 30 pulgadas, equivalentes a unos 380 a 760 milímetros, con máximos de hasta 35 pulgadas, cerca de 890 milímetros.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, principalmente en zonas de terreno elevado. Para el oeste de la Isla Grande se esperan entre 5 y 8 pulgadas de lluvia, mientras que en Maui podrían acumularse entre 4 y 8 pulgadas, con máximos de hasta 15 pulgadas.

Además, la combinación de la marea y la marejada ciclónica podría provocar inundaciones en zonas costeras del condado de Hawái, con agua de entre 1 y 3 pies sobre el nivel del suelo en algunos puntos. También se prevén condiciones peligrosas de oleaje y corrientes marinas.

El Centro Nacional de Huracanes prevé que Nolo continúe fortaleciéndose y que pueda convertirse en un huracán mayor durante el sábado.

Odalys alcanza categoría 4 y de momento se mantiene lejos de México

Mientras Nolo avanza hacia Hawái, el huracán Odalys también se intensificó en el Pacífico. De acuerdo con la actualización del Servicio Meteorológico Nacional que acompaña este reporte, el sistema alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 260 kilómetros por hora.

Odalys se localiza a aproximadamente mil 570 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y mantiene un desplazamiento hacia el nor-noreste a 7 kilómetros por hora.

Por su distancia y trayectoria, el ciclón no genera efectos en el territorio mexicano.