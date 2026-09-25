Huracán Polo Retoma Fuerza y Vuelve a la Categoría 5 por Tercera Ocasión

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados unidos informó que el huracán Polo retomó fuerza y volvió a ser un ciclón categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con esta instancia, los vientos sostenidos de Polo alcanzan los 260 km/h y tiene rachas de 315 km/h. El huracán se desplaza a 19 km/h.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que su centro se localiza a más de 400 km de Cabo Corrientes, Jalisco, y a más de 600 km de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Ante la evolución del meteoro, que sigue recorriendo todo el litoral del Pacífico mexicano, las autoridades reforzaron los protocolos de vigilancia en las costas nacionales.

Por tercera ocasión, el huracán intensificó su fuerza, lo que trajo consigo mayor alerta para habitantes de Guerrero, Colima, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

En estas entidades, se han tenido que cerrar puertos a la navegación y a las actividades recreativas debido a los fuertes vientos y alto oleaje.

La categoría 5 de Polo es considerada la más peligrosa debido a sus vientos superiores a 252 km/h. Entonces, puede causar afectaciones en techos, paredes, así como el arrastre de construcciones ligeras.

Debido a que llega acompañado de lluvias, se producen inundaciones que pueden extenderse cientos de metros tierra adentro, dependiendo de la topografía y la marea de tormenta.

Se espera que Polo toque tierra en Baja California Sur el próximo lunes, y que a partir de este sábado empiece a debilitarse.

Con información de N+

ICM