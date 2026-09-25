Pronóstico del tiempo

Huracán Polo Retoma Fuerza y Vuelve a la Categoría 5 por Tercera Ocasión

La categoría 5 es considerada la más peligrosa debido a sus vientos superiores a 252 km/h

En Acapulco, Guerrero se mantienen en alerta por la presencia del huracán PoloFoto: Cuartoscuro

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