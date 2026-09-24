Estados Unidos lanzó este jueves una alerta para sus ciudadanos en Baja California Sur por los efectos del huracán Polo, categoría 4, que se desplaza por el Pacífico mexicano.

La alerta abarca, especialmente, la zona comprendida desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro.

"Se deben anticipar vientos peligrosos y condiciones oceánicas, incluidas corrientes de resaca y olas rogue, a lo largo de la costa del Pacífico de la península desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro tan pronto como el sábado por la mañana", alertaron las autoridades estadounidenses.

En el aviso, también recomiendan a sus ciudadanos evitar entrar al agua o caminar por las playas, ya que las carreteras pueden verse afectadas debido a inundaciones y deslizamientos de lodo.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que el huracán Polo toque tierra en Baja California Sur y posteriormente en Sonora.