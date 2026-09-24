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EUA Emite Alerta para sus Ciudadanos en Baja California Sur por Paso del Huracán Polo

La alerta abarca, principalmente, la zona comprendida desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro

Las bandas nubosas asociadas al huracán Polo. Foto: CuartoscuroLas bandas nubosas asociadas al huracán Polo. Foto: Cuartoscuro

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