EUA Emite Alerta para sus Ciudadanos en Baja California Sur por Paso del Huracán Polo
La alerta abarca, principalmente, la zona comprendida desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro
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Estados Unidos lanzó este jueves una alerta para sus ciudadanos en Baja California Sur por los efectos del huracán Polo, categoría 4, que se desplaza por el Pacífico mexicano.
La alerta abarca, especialmente, la zona comprendida desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro.
"Se deben anticipar vientos peligrosos y condiciones oceánicas, incluidas corrientes de resaca y olas rogue, a lo largo de la costa del Pacífico de la península desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro tan pronto como el sábado por la mañana", alertaron las autoridades estadounidenses.
En el aviso, también recomiendan a sus ciudadanos evitar entrar al agua o caminar por las playas, ya que las carreteras pueden verse afectadas debido a inundaciones y deslizamientos de lodo.
De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que el huracán Polo toque tierra en Baja California Sur y posteriormente en Sonora.
El primer impacto se espera sea entre el 28 y 29 de septiembre con Polo ya debilitado a categoría 1 en la escala Saffir-Sismpson.
AMP
Mexico: Hurricane Polo is currently a Category 4 storm forecast to approach the Baja Peninsula over the next two days and remain a Category 4 or 3 hurricane potentially through Sunday, September 27. Dangerous winds and ocean conditions including rip currents and rogue waves along… pic.twitter.com/uLUQd0RQBh— TravelGov (@TravelGov) September 24, 2026