Deportes

Berlín Abandona su Candidatura para Albergar los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico de Alemania deberá buscar otra ciudad del país como anfitriona olímpica

Alemania quiere ser sede de los Juegos Olímpicos en 2036, 2040 o 2044.Alemania quiere ser sede de los Juegos Olímpicos en 2036, 2040 o 2044. Foto: Comité Olímpico Internacional
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