Berlín Abandona su Candidatura para Albergar los Juegos Olímpicos

Debido a la falta de apoyo, la ciudad de Berlín confirmó que se retira de la carrera para formar parte de la candidatura de Alemania para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano. Así que Múnich y Colonia quedan como posibles sedes conjuntas.

El Senado de Berlín confirmó que la ciudad alemana quedaba al margen, un día después de que surgieran versiones de que ya no participaría. Por ello es que Kai Wegner, alcalde de la capital alemana, declaró en conferencia de prensa que “Hoy es un día triste para Berlín, porque los Juegos Olímpicos y Paralímpicos habrían sido una oportunidad enorme para el este de Alemania y para las generaciones futuras".

Hay que recordar que el Comité Olímpico de Alemania lanzó hace meses su proyecto de encontrar una ciudad del país que opte como anfitriona olímpica en 2036, 2040 o 2044. Inicialmente Múnich, Colonia, Berlín y Hamburgo se presentaron como candidatas.

Hamburgo se retiró después de una consulta ciudadana en mayo en la que ganó el "no". En Múnich y Colonia hubo sondeos similares que validaron un "sí" a una eventual candidatura olímpica.

En cambio, Berlín no organizó ninguna consulta al respecto y su consejo municipal aprobó el respaldo a la iniciativa el 21 de mayo. Pero el domingo hubo elecciones que modificaron la composición de ese consejo. La líder del partido de izquierda Die Linke, Elif Eralp anunció el lunes que no apoya una candidatura olímpica.

"Naturalmente, la estabilidad política era una preocupación clave para las principales asociaciones deportivas", admitió el alcalde Kai Wegner, así que cuando el consejo municipal declaró que la candidatura estaba prácticamente descartada, “las principales asociaciones deportivas lo dejaron claro: no podemos darles nuestra aprobación en estas circunstancias".

Kaweh Niroomand, responsable de la candidatura de Berlín, añadió: "Simplemente no podemos ofrecer la estabilidad política necesaria".

Hay que recordar que los Juegos Olímpicos se han celebrado en territorio alemán en dos ocasiones: Berlín fue sede en 1936, cuando Alemania estaba bajo el mando nazi. Y en 1972 se llevaron a cabo en Múnich, que en aquel entonces era parte de Alemania Occidental.

Con información de N+