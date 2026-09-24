Debido a la implementación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental recientemente en el Valle de México, los automovilistas buscan saber si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) va a activar el Doble Hoy No Circula mañana viernes 25 de septiembre 2026. Por eso, te mostramos qué carros y placas tienen prohibido salir en CDMX y Edomex con lo informado hasta el momento.

Justo antes de las fiestas patrias, las autoridades ambientales decidieron activar la contingencia en CDMX y el Estado de México, aunque esto duró solamente un día. Aún así, los automovilistas no se salvaron del Doble No Circula y en domingo, fecha en la que se acostumbra no aplicar la restricción vehicular para dar paso libre al tránsito.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente.

El riesgo de contaminación aumentó para la población durante las últimas horas, pero las autoridades aún no ven la necesidad de activar la Contingencia Ambiental en el Valle de México. Aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este viernes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del viernes 25 de septiembre 2026.

Hoy No Circula 25 de septiembre 2026: Qué carros y placas no salen por restricción

Con la Contingencia inactiva, el Hoy No Circula 25 de septiembre 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan durante el cuarto viernes del mes:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado azul .

Autos con terminación de placas 9 y 0 .

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Ya que hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula viernes 25 de septiembre 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex.

AO