Futbol

¿Por Qué Anularon el Gol 980 de Cristiano Ronaldo en la UEFA Nations League?

Ese tanto habría sido el número 980 del astro de Portugal y el 147 con la playera de su selección, además de acercarlo a su gran objetivo de alcanzar los mil goles

¿Por Qué Anularon el Gol 980 de Cristiano Ronaldo en la UEFA Nations League?Cristiano Ronaldo celebra gol de su equipo antes que fuera anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR, 24 de septiembre de 2026. Foto: Reuters

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