El gol que acerca a Cristiano Ronaldo a la cifra histórica de mil anotaciones no se pudo concretar este día. El portugués marcó un tanti en la segunda parte del partido Portugal vs Gales en la UEFA Nations League, pero fue anulado por un fuera de juego tras la revisión del VAR.

En el minuto 59 de la victoria de Portugal por 1-0 sobre Gales, Bruno Fernandes mandó un pase preciso a espaldas de la defensa galesa. Ronaldo corrió hacia el balón, lo condujo y definió ante la meta rival con un tiro raso, para luego celebrar con su característico grito de "Siuuu". Sin embargo, la revisión de la jugada por parte del VAR confirmó que CR7 se encontraba en posición de fuera de juego.

Ese tanto habría sido para Ronaldo el número 980 de su carrera y el 147 con la selección de Portugal, para acercarlo un paso más a su gran objetivo de alcanzar los mil goles. Por ahora, se mantiene con 979 tantos en su carrera.

Antes, en la primera parte, el momento decisivo del encuentro llegó en el minuto 22, cuando Portugal marcó el 1-0: Nuno Mendes avanzó con el balón y encontró a João Félix desmarcado fuera del área. Félix mandó un misil de derecha que fue deviado por el defensor Ben Davies y el portero Danny Ward no pudo evitar que el balón terminara en el fondo de la red.

Cristiano suma 979 goles marcados a lo largo de su carrera, de los cuales 450 con el Real Madrid y 146 con la selección portuguesa, con la que desea alcanzar este récord en su carrera.

"Para mí sería la cereza del pastel. Marcar mi gol número mil con la selección sería la culminación de una bonita historia. Ojalá...", declaró el futbolista.

La incógnita sobre el final de la carrera de Cristiano Ronaldo, de 41 años, fue un tema recurrente a lo largo de la rueda de prensa previa al duelo contra Gales, aunque el exatacante madridista asegura que no lo sabe y que solo busca "vivir el momento".

"No sé cuándo voy a poner fin a mi carrera. Me gustaría saber la respuesta, pero no lo sé. Cuando tenía unos treinta y tantos años aprendí a vivir el momento; no pienso en el mañana, por eso no lo sé, pero es muy posible que este sea el último año", adelantó.

Portugal comenzó la defensa de su título de la Liga de las Naciones este jueves contra Gales en el Estadio José Alvalade de Lisboa y lo hizo con un triunfo. El domingo 27 de septiembre se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland.

HVI