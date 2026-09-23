Luego de una dolorosa eliminación en el Mundial, Cristiano Ronaldo y compañía regresan a escena en la UEFA Nations League 2026, y si no sabes dónde ver el Portugal vs Gales en vivo, acá te decimos si pasa gratis por un canal de TV Abierta o si hay transmisión online en México.

Jorge Jesús debutará como entrenador de la selección lusitana ante los galeses en la primera fecha de la Liga de Naciones de Europa, que tendrá otros juegos espectaculares como Inglaterra vs España, Países Bajos vs Alemania e Italia vs Francia.

¿Cuándo y a qué hora es el Portugal vs Gales hoy?

El juego se disputará este jueves 24 de septiembre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, y se jugará en el Estadio José Alvalade, ubicado en Lisboa, Portugal. Estos son los diferentes horarios en territorio mexicano:

11:45 am en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

12:45 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

13:45 pm en Cancún, Quintana Roo.

El conjunto portugués llega a este partido luego de haber perdido ante España en los Octavos de Final del Mundial 2026, mientras que los galeses también cayeron en su último juego internacional ante Rumania.

¿En qué canal pasa Portugal vs Gales en vivo?

Hay malas noticias para los aficionados que buscan dónde ver el Portugal vs Gales en vivo, ya que ningún canal de TV abierta en México pasará el partido gratis, ya que la única manera de verlo es a través de la televisión de paga.

El partido de la Nations League 2026, que tendrá como gran figura a Cristiano Ronaldo, sí contará con transmisión online en la plataforma de ViX, pero solo para espectadores que viven en Estados Unidos.

De esta manera, si no tienes forma de ver el Portugal vs Gales en vivo hoy 24 de septiembre, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis, para que sepas cómo va el marcador y quién ganó el primer juego de este torneo.

PPP