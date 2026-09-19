Este fin de semana se juega el derbi madrileño y si aún no sabes dónde ver el partido del Atlético de Madrid vs Real Madrid hoy, acá te decimos a qué hora se juega, si se puede mirar gratis en México y qué canal pasa la transmisión en vivo por TV u online del juego correspondiente a la Fecha 7 de LaLiga 2026.

El derbi de Madrid llega en un momento adecuado, pues una victoria de cualquiera los ayuda a enracharse en la pelea por el título. El equipo de José Mourinho viene de vencer al Elche, mientras que los Colchoneros del Cholo Simeone golearon al Osasuna en la jornada 6 de la liga española.

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El partido ya tiene horario definido. El clásico madrileño inicia a las 08:15 horas de la mañana (tiempo del centro de México) de este domingo 20 de septiembre. El juego se lleva a cabo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en la ciudad de Madrid, España.

De momento el cuadro blanco se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga 2026-2027, al sumar 15 puntos. En el cuarto sitio de ubica el Atlético de Madrid, con 13 unidades, es decir a solo dos unidades de su acérrimo rival.

La partido entre el Real Madrid y el Atlético Madrid no pasa gratis por ninguna señal, pero la buena noticia es que la transmisión del derbi madrileño se va a poder ver en Sky Sports, a través de Izzi en México. Si no tienes la posibilidad de mirar el juego por TV, el partido estará disponible en vivo online por internet en la app de Izzi Go.

El canal que transmite el Atlético de Madrid contra Real Madrid es el 522 de Izzi, señal solamente disponible para quienes contratado el paquete de futbol de Sky Sports con la compañía de telecomunicaciones en México.

Ahora que ya se sabe a qué hora es el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid este domingo y el canal que pasa la transmisión en México, solo queda esperar al silbatazo inicial para ver quién se alza con el triunfo en el Derbi de la liga española 2026.

AO