Futbol

Patricio Salas Debutó en el Futbol de Europa; Así le Fue con el Famalicao

El ex delantero del América tuvo sus primeros minutos en el balompié portugués

Patricio 'Pato' Salas Llega al Famalicão de Portugal al Ser Prestado por AméricaEl delantero mexicano Patricio "Pato" Salas llega al FC Famalicão de Portugal. Foto: Futebol Clube de Famalicão
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