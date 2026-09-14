Patricio Salas Debutó en el Futbol de Europa; Así le Fue con el Famalicao

Patricio Salas salió del América en el pasado mercado de fichajes. El delantero mexicano de 22 años de edad ha demostrado tener buenas cualidades, pero desde la llegada de Guillermo Almada al banquillo azulcrema, 'Pato' no sumó muchos minutos y la directiva decidió darle salidsa hacia el futbol europeo.

El atacante despertó el interés del Famalicao de Portugal, equipo al que se acaba de unir y con el que ya tuvo sus primeros minutos este fin de semana. Patricio Salas debutó en el futbol de Portugal y su equipo rescató un punto ante el Sporting Lisboa en la Jornada 6 de la Primeira Liga.

El exjugador del América entró al minuto 82 por Marcos Peña y aunque fue poco tiempo el que estuvo en cancha, el mexicano colaboró para conseguir el empate a uno de su club en tiempo de compensación.

Salas provocó la distracción de los centrales del Lisboa para el remate de su compañero Aboubakar, que marcó el tanto de la igualdad. Sin embargo, en las primeras seis jornadas de la liga portuguesa, el Famalicao no ha logrado ganar un solo partido y este fue su tercer empate consecutivo.