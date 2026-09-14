Seguridad

Despliegan Operativo por Presunto Avistamiento de Pantera en Torreón, Coahuila

Elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos realizaron recorridos en la zona.

Despliegan Operativo por Presunto Avistamiento de Pantera en Torreón, CoahuilaEl presunto avistamiento de una pantera en una tienda, movilizó a corporaciones de emergencia. Foto: N+

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