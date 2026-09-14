Despliegan Operativo por Presunto Avistamiento de Pantera en Torreón, Coahuila

Autoridades de Torreón desplegaron un operativo de vigilancia luego de recibir el reporte sobre el avistamiento de una pantera al interior de una tienda ubicada en el sector Alianza, por lo que se reforzaron las labores de búsqueda para localizar al felino.

Elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos realizan recorridos en la zona con el objetivo de ubicar y resguardar al animal de manera segura, mientras continúan las labores de búsqueda en el sector Centro de la ciudad.

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse, alimentar ni intentar capturar al felino, debido al riesgo que podría representar.

Asimismo, pidieron reportar de inmediato cualquier avistamiento al número de emergencias 911 y permitir que el personal especializado se encargue de la situación