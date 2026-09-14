Hallan Camioneta Abandonada con Manchas de Sangre en Ciudad Juárez

Este domingo, vecinos de la colonia La Presa reportaron al número de emergencias 911 a un sujeto que aparentemente habría abandonado una camioneta azul marino con placas de Texas durante la madrugada, en un callejón ubicado en el cruce de las calles Presa de Peinado y Francisco I. Madero, en Ciudad Juárez.

Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes confirmaron el hallazgo de la camioneta. Posteriormente, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, resguardaron el área y solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

En el lugar se dio a conocer que la camioneta contaba con reporte de robo y que, en uno de los estribos, presentaba manchas de sangre; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido mayor información al respecto, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar qué ocurrió y proporcionar más detalles conforme avancen las investigaciones.