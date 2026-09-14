Seguridad

Hallan Camioneta Abandonada con Manchas de Sangre en Ciudad Juárez

La camioneta con placas de Texas fue abandonada durante la madrugada en un callejón de la colonia La Presa

Hallan camioneta con reporte de roboHallan camioneta con reporte de robo. Foto: N+

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Una camioneta con placas de Texas y manchas de sangre fue encontrada abandonada.

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