Accidentes

Conductor de Plataforma Omite Alto y Provoca Accidente en Ciudad Juárez

El accidente dejó dos hombres lesionados y daños materiales en una vivienda de la colonia División del Norte

Dos hombres resultaron lesionados tras el accidenteDos hombres resultaron lesionados tras el accidente. Foto: N+

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Conductor de plataforma ignora alto y provoca choque en Ciudad Juárez. Dos lesionados y daños en una casa

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