Conductor de Plataforma Omite Alto y Provoca Accidente en Ciudad Juárez

Esta tarde de domingo se reportó un accidente vial en el que se vieron involucrados dos vehículos, uno de ellos utilizado como vehículo de plataforma, que dejó a dos hombres lesionados en la colonia División del Norte, en Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones, un conductor de plataforma y su pasajero viajaban a bordo de un automóvil color rojo sobre la calle Novena. Al llegar al cruce con la privada Pino Suárez, el conductor omitió un alto y le cortó el paso a un automóvil color negro que tenía preferencia.

Ante esto, el automóvil rojo salió proyectado hacia el patio de una vivienda, por lo que vecinos acudieron al sitio y realizaron el reporte al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y localizaron a dos hombres lesionados, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos para brindarles atención.

El pasajero del vehículo de plataforma tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras que el conductor permaneció en el sitio, en calidad de detenido, luego de recibir atención médica, en espera de que se determine su responsabilidad por los daños ocasionados.