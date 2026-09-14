Hombre Muere tras Caer en su Auto al Río en Ixtaczoquitlán, Veracruz

Un hombre perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba, terminara en el fondo de un barranco sobre la carretera Fortín–Zapoapan, a la altura de un puente.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad salió del camino y cayó hasta el cauce del río. En el interior perdió la vida Marcos ’N’, quien era contador y jefe de crédito a cañeros del ingenio San José de Abajo.

Tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911, acudieron al lugar cuerpos de emergencia y primeros respondientes de Fortín, así como elementos de Protección Civil municipal de Fortín e Ixtaczoquitlán.

Con apoyo de equipo especializado y cuerdas, los rescatistas descendieron hasta donde quedó la camioneta.

La zona fue acordonada y se dio parte a la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.