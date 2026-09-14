Accidentes

Hombre Muere tras Caer en su Auto al Río en Ixtaczoquitlán, Veracruz

Se registró un accidente en el que un vehículo terminó en el cauce de un afluente ubicado sobre la carretera Fortín–Zapoapan

Hombre Muere tras Caer en su Auto al Río en Ixtaczoquitlán, VeracruzLos cuerpos de emergencias acudieron para rescatar el cuerpo del hombre. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un auto cae al río en Ixtaczoquitlán, resultando en la muerte de su conductor. Equipos de rescate y Protección Civil acudieron al lugar.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+