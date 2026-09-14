Capturan a 'El Gordo' en Puebla: Sería Responsable de la Desaparición de María Luisa T.

Un sujeto de 40 años identificado como Raúl 'N', alias “El Gordo” por su probable responsabilidad en la desaparición de María Luisa Trinidad Velázquez, vista por última vez en el Mercado Morelos de Puebla.

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones del centro de abasto, y participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Marina (Marina).

Las autoridades pudieron ubicar y arrestar al sujeto durante el despliegue en la calle 16A Sur de la colonia San Ángel; Rául 'N' circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Vento color negro, sin placas de circulación y medios de identificación alterados.

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'El Gordo' fue ubicado en posesión de 78 dosis de droga, entre las que se encuentran: 39 bolsas con metanfetamina, 22 bolsas con cocaína, 17 bolsas con piedra, así como 12 cartuchos útiles calibre .357 y dinero en efectivo.

La SSP en Puebla agregó que este sujeto cuenta con antecedentes penales por robo en grado de tentativa y encubrimiento por receptación, y podría estar vinculado con otras actividades ilícitas. Trasciende que el cuerpo sin vida de la mujer, fue localizado este domingo en San Miguel Espejo.

Con información de N+

JAPR