Seguridad

Capturan a 'El Gordo' en Puebla: Sería Responsable de la Desaparición de María Luisa T.

El presunto implicado fue interceptado por la policía cuando circulaba en una moto sin placas, y medios de identificación alterados

'El Gordo' fue ubicado en posesión de 78 dosis de droga.'El Gordo' fue ubicado en posesión de 78 dosis de droga. Foto: SSP Puebla

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El arresto de 'El Gordo' en Puebla revela su posible conexión con la desaparición de María Luisa T. y actividades ilícitas.

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