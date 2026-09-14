Sociedad

Pozole, Vaca Prieta y X-Diablo: La Lista de Nombres Más Coloridos Registrados en México

Los nombres de distintas localidades guardan historias ligadas a su entorno, costumbres, personajes y formas de vida

Este es un desfile con alebrijes en la Ciudad de MéxicoFoto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+