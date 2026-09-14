Pozole, Vaca Prieta y X-Diablo: La Lista de Nombres Más Coloridos Registrados en México

Elegir el nombre de un pueblo o ciudad no siempre fue una tarea sencilla para sus habitantes. En México, la diversidad de lenguas, tradiciones y el ingenio de sus comunidades dejaron como resultado una lista de poblados cuyos nombres llaman la atención.

Según datos del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi) estos son los nombres más peculiares que reciben diversas localidades mexicanas a lo largo del país, y muestra la diversidad cultural y de costumbres en todo el territorio.

Entre ellos aparece Santa Lucía de los Diablos, Baja California, ubicado en el noroeste del país, además de La Gloria y El Infierno, que parece sacado de una historia fantástica. También figuran El Arroyo del Diablo Dos, en Baja Sur; La Cola de la Vaca y La Joya de la Vaca, en el noreste de México.

La lista continúa con nombres como Pozole de Morada, en Sinaloa; La Birria, en Durango; Ex-Hacienda Pito Real, en Nuevo León; El Paso de la Vaca, en Tamaulipas; Laguna el Marrano, en Zacatecas, y La Verija, en Nayarit. En el centro del país aparecen localidades llamadas La Tetilla, La Chingada, El Espinazo del Diablo y Milpas del Pito, este último ubicado en Guanajuato.

Otros nombres incluidos en el mapa de N+, con base en datos del Inegi, son San Miguel Tetillas, en Querétaro; El Campo del Diablo, en Michoacán; El Chingadazo, en Michoacán; el Callejón del Diablo, en Colima; El Suspiro de Corrales, Guerrero, y Campo el Burro, en Morelos.

La diversidad no termina ahí. Entre las localidades señaladas también se encuentran La Vaca Prieta, Caseta Trece Curva del Diablo, Honey, Rincón Tío Tamal, Camarón Salsipuedes, El Suspiro, Sin Fortuna, La Vaca Feliz, La Carcajada y X-Diablo, en Yucatán.

Más allá de lo curioso que puedan resultar algunos de estos nombres, su existencia refleja la manera en que las comunidades han nombrado sus territorios a partir de referencias geográficas, animales, alimentos, personajes, tradiciones, creencias o expresiones populares.

Detrás de cada localidad existe una historia y una comunidad que le dio identidad. Aunque algunos puedan parecer insólitos para quienes los escuchan por primera vez, forman parte del patrimonio cultural y de la diversidad que distingue a México.

TLS