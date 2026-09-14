Zohran Mamdani, Alcalde de NY, Participa en Desfile de la Independencia de México

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, participó en el Desfile del Día de la Independencia de México en Sunset Park, Brooklyn, donde recibió la banda de gran mariscal y convivió con integrantes de la comunidad mexicana.

Mamdani fue recibido entre gritos de “¡Zohran, hermano, ya eres mexicano!” durante la celebración anual, a la que acudieron cientos de personas para conmemorar la herencia, cultura y emancipación del país. Fotografías y videos difundidos en redes sociales mostraron al funcionario tomándose imágenes con asistentes.

Con su participación, el político se convirtió en el primer alcalde de Nueva York en formar parte de esta festividad, correspondiente a la edición 32 del desfile.

A través de una publicación en X, Mamdani destacó que la independencia mexicana representa “el triunfo de un pueblo decidido a forjar su propio futuro” y manifestó su orgullo por haber participado en el recorrido.

El funcionario también señaló que los neoyorquinos de origen mexicano son “el corazón” de la ciudad y de la búsqueda de un futuro mejor. En videos compartidos durante la jornada, agradeció la asistencia y reiteró su compromiso con la comunidad mexicana.

El Desfile del Día de México en Nueva York se realiza desde 1994 y celebra la independencia, música, danza, arte, tradiciones y las aportaciones de las personas de ascendencia mexicana en la ciudad.