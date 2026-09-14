Internacional

Zohran Mamdani, Alcalde de NY, Participa en Desfile de la Independencia de México

El funcionario fue recibido entre gritos de “¡Zohran, hermano, ya eres mexicano!” durante la celebración

Foto: @NYCMayorFoto: @NYCMayor
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