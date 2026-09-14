Trump Muestra Cómo Lucirá por Dentro el Polémico Nuevo Salón de Baile de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un nuevo vistazo a uno de los proyectos más ambiciosos de su segundo mandato: el nuevo salón de baile que se construye en los terrenos de la Casa Blanca.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario difundió las primeras imágenes de cómo sería el interior del recinto y destacó la magnitud de la obra. Trump aseguró que se trata de un proyecto de “costo enorme”, aunque insistió en que no representará un gasto para los contribuyentes estadounidenses.

Truth Social: Donald Trump

“De costo enorme, pero sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”, escribió el presidente, al tiempo que afirmó que la construcción se mantiene dentro del presupuesto y avanza por delante de los plazos previstos.

Truth Social: Donald Trump

El proyecto contempla un complejo de grandes dimensiones en el área donde se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca, demolida para dar paso a la nueva construcción. El salón de baile forma parte de una ampliación que la administración de Trump ha defendido como necesaria para recibir eventos de mayor escala y reforzar la seguridad del complejo presidencial.

La Casa Blanca ha señalado que el recinto tendrá capacidad para cerca de mil personas y contará con características de seguridad reforzadas. El costo estimado del proyecto ha aumentado desde los 200 millones de dólares anunciados originalmente hasta una cifra cercana a los 400 millones de dólares, según las estimaciones públicas manejadas por la administración.

Trump ha sostenido reiteradamente que la obra será financiada mediante aportaciones privadas, incluidas contribuciones de él mismo y de empresas y otros donantes, por lo que no implicaría recursos de los contribuyentes.

Sin embargo, el financiamiento y el alcance del proyecto han generado controversia. La construcción también enfrentó obstáculos legales, una disputa sobre la autoridad del gobierno para realizar las obras sin autorización del Congreso llegó hasta la Suprema Corte.