Internacional

Trump Muestra Cómo Lucirá por Dentro el Polémico Nuevo Salón de Baile de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos aseguró que la obra no tendrá costo para los contribuyentes

Trump muestra cómo sería el salón de baile de la Casa BlancaTruth Social: Donald Trump
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