Seguridad

Balacera en Partido de Futbol Deja Un Muerto y Seis Heridos en Guanajuato

El ataque ocurrió mientras se desarrollaba el encuentro deportivo; no hay detenidos

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