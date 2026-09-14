Balacera en Partido de Futbol Deja Un Muerto y Seis Heridos en Guanajuato

Una balacera durante un partido de futbol en la comunidad del Barrio de Guadalupe, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, dejó un muerto y seis personas lesionadas.

El ataque con arma de fuego ocurrió mientras se desarrollaba el encuentro deportivo. Tras la agresión, algunas de las víctimas fueron trasladadas para recibir atención médica por unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil, mientras que otras acudieron por sus propios medios.

Entre las personas lesionadas se encontraba un hombre de 25 años, quien fue llevado por sus propios medios a un hospital. Posteriormente, se informó que murió mientras recibía atención médica en el Hospital de San Francisco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que trabaja en coordinación con autoridades federales, estatales y la Fiscalía General del Estado para esclarecer el ataque y localizar a el o los responsables.

Las seis personas lesionadas fueron trasladadas en unidades de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y por medios propios. La corporación señaló que proporcionará a la Fiscalía local la información y el respaldo necesarios para avanzar en las investigaciones y lograr la detención de los responsables.

En tanto, el presidente municipal, Alejandro Antonio Marún González, condenó los hechos de violencia registrados durante el encuentro deportivo y señaló que la prioridad es atender a las personas lesionadas y brindar apoyo a sus familias.

“Lamento profundamente y condeno enérgicamente los hechos de violencia ocurridos durante un partido de fútbol en nuestro municipio”, expresó el edil.

Aseguró que el gobierno municipal trabaja con los tres niveles de gobierno para dar seguimiento a lo ocurrido y contribuir, dentro de sus facultades, a que se actúe conforme a la ley.