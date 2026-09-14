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Riña Deja Dos Jóvenes Lesionados con Arma Blanca en Fortín, Veracruz

El altercado ocurrió en calles de la comunidad de Monte Blanco, donde los hombres habrían sido agredidos durante una pelea

Riña deja personas lesionadas en FortínTestigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia tras la riña. Foto: Archivo | N+

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Dos jóvenes fueron atacados con arma blanca en una pelea en Monte Blanco, Fortín. Fueron trasladados al hospital.

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