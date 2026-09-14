Riña Deja Dos Jóvenes Lesionados con Arma Blanca en Fortín, Veracruz

Dos jóvenes resultaron gravemente lesionados luego de ser atacados con un arma punzocortante durante una riña registrada en calles de la comunidad de Monte Blanco, en el municipio de Fortín, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la calle 5 de Mayo, donde los dos hombres habrían sido agredidos durante una pelea, recibiendo varias heridas por arma blanca.

Tras el ataque, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al lugar arribaron rescatistas primeros Respondientes de Fortín, y elementos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados.

Debido a la gravedad de sus heridas, ambos jóvenes fueron trasladados a bordo de una ambulancia a un hospital de la zona, donde recibieron atención médica.

No se reportaron personas detenidas por estos hechos, ni tampoco se esclareció cómo ocurrieron.