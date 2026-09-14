Accidentes

Pareja Sufre Accidente Durante Vuelo en Parapente en Fortín, Veracruz

La mujer que viajaba como pasajera resultó con lesiones graves ya que cayó aproximadamente 20 metros del punto previsto

Pareja sufre accidente durante vuelo en parapente en FortínLa pareja no logró realizar el aterrizaje de manera adecuada y cayó aproximadamente 20 metros del punto previsto. Foto: N+

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Accidente en parapente en Fortín deja a una mujer con lesiones graves tras caer 20 metros. Autoridades investigan las causas. Infórmate sobre los detalles.

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Pareja Sufre Accidente Durante Vuelo en Parapente en Fortín, Veracruz