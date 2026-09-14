Pareja Sufre Accidente Durante Vuelo en Parapente en Fortín, Veracruz

Una pareja que realizaba un vuelo en parapente sufrió un accidente durante las maniobras de aterrizaje, luego de descender del Cerro de las Antenas, a la altura del campo de Coapichapa en Fortín.

De acuerdo con los primeros reportes, por causas aún no precisadas, la pareja no logró realizar el aterrizaje de manera adecuada y cayó aproximadamente 20 metros del punto previsto.

Al lugar acudieron Rescatistas Primeros Respondientes, Protección Civil de Fortín y paramédicos de Cruz Roja Córdoba, quienes brindaron primeros auxilios.

La mujer quien viajaba como pasajera, presentó lesiones de consideración en la cadera, por lo que fue trasladada a un hospital de la región. El piloto presentó golpes y lesiones leves, siendo atendido en el sitio.

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y serán las encargadas de determinar las circunstancias en que ocurrió.