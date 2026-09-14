Trabajador Muere Dentro de Baño de Centro Comercial en Fortín, Veracruz

Una persona de aproximadamente 40 a 45 años, perdió la vida luego de sufrir aparentemente un infarto cuando se encontraba dentro de los baños de un centro comercial ubicado sobre el bulevar Córdoba - Fortín.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba laborando en el establecimiento cuando ingresó al baño y, posteriormente, cayó al interior del lugar.

Ante la emergencia, fueron solicitados paramédicos, quienes acudieron para brindar atención; sin embargo, la persona ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada y al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como personal de la Policía Ministerial y de la Fiscalía, además de peritos de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Familiares del trabajador también acudieron al establecimiento para identificarlo y conocer detalles sobre lo ocurrido.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizarían los estudios correspondientes para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido confirmada de manera oficial.