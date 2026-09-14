Accidentes

Trabajador Muere Dentro de Baño de Centro Comercial en Fortín, Veracruz

El hombre se encontraba laborando en el establecimiento cuando perdió la vida, por lo que fueron requeridos los elementos de emergencias

Muere dentro de centro comercial en FortínPor la emergencia fueron solicitados paramédicos quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Foto: N+

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Hombre de 40 años fallece en el baño de un centro comercial. Autoridades investigan la causa del deceso.

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