Accidentes

25 Personas Resultan Heridas por Choque de Autobús de Pasajeros en Las Torres, Toluca

Alcaldía evaluará el retiro de concesiones a unidades responsables de accidentes graves

25 Personas Resultan Heridas por Choque de Autobús de Pasajeros en Las Torres, TolucaAutobús de la línea Flecha de Oro con daños severos tras el accidente en Las Torres, Toluca. Foto: Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca

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