25 Personas Resultan Heridas por Choque de Autobús de Pasajeros en Las Torres, Toluca

Un autobús de pasajeros de la línea Flecha de Oro se vio involucrado este domingo en un accidente vial sobre la avenida Solidaridad Las Torres, en su cruce con Wenceslao Labra, en la colonia Nueva Santa María de las Rosas, en Toluca, donde 25 personas resultaron lesionadas, de acuerdo con un reporte preliminar de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Toluca, personal de la Dirección General de Seguridad y Protección, del Sistema de Urgencias del Estado de México y de la Cruz Roja, quienes brindaron valoración y atención médica a los lesionados. Algunas de las víctimas fueron trasladadas a distintas unidades hospitalarias para continuar su atención, mientras que otras fueron atendidas en el sitio del percance.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) EdoMex Poniente informó que activó sus protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria, y precisó que una persona fue atendida en el Hospital General Regional No. 220.

Elementos de la Policía Municipal apoyaron en las labores de control de la zona para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia y mantener condiciones de seguridad para automovilistas y peatones que circulaban por el lugar.

Tras el accidente, el municipio reforzará los operativos y los puntos de revisión al transporte público, tanto a taxis como a unidades de transporte urbano, para verificar que quienes conducen lo hagan en condiciones adecuadas y sin encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia.

El presidente municipal, Ricardo Moreno, señaló que esta semana se pronunciará sobre medidas adicionales para el transporte público, entre ellas evaluar ante las autoridades competentes el retiro de la concesión a unidades involucradas en accidentes graves cuando se acredite irresponsabilidad de sus operadores.