Política

Sinaloa Retomará las Celebraciones Patrias con Normalidad, Asegura la Gobernadora Interina

Habrá acompañamiento de fuerzas de seguridad en Culiacán y otros municipios

Sinaloa Retomará las Celebraciones Patrias con Normalidad, Asegura la Gobernadora InterinaGraciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa. Foto: Facebook / Graciela Domínguez Nava

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