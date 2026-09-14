Sinaloa Retomará las Celebraciones Patrias con Normalidad, Asegura la Gobernadora Interina

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, aseguró que el estado está listo para retomar las celebraciones del Grito de Independencia y llamó a los ciudadanos a recuperar los espacios públicos.

Domínguez Nava hizo estas declaraciones a la salida de la conmemoración del 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, en la que participó este domingo.

"Lo más importante aquí es que, como ciudadanos, tengamos los espacios de recuperación y eso es lo que queremos también; es hacer énfasis en esta oportunidad que tenemos de celebrar las fiestas patrias, que, por lo demás, las fiestas patrias nadie no las debe de robar (sic). Es algo que tenemos que seguir celebrando, es nuestra memoria histórica, tenemos que seguir celebrando que vamos por la defensa de la soberanía nacional de nuestro país", declaró la gobernadora interina en entrevista con medios locales.

En Culiacán y otros municipios del estado, los festejos del Grito de Independencia contarán con acompañamiento de fuerzas de seguridad, según lo señalado por Domínguez Nava.

Domínguez Nava asumió el cargo de manera interina después de que el Congreso de Sinaloa la designara para concluir el periodo de gestión, tras la licencia por tiempo indefinido solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, en medio de una crisis de seguridad estatal y de señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.