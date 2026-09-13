Sheinbaum Encabeza el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en Chapultepec

Con una guardia de honor, una salva de fusilería y la entrega de espadines a nuevos cadetes, el Ejército conmemoró este 13 de septiembre el 179 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en una ceremonia realizada en el Altar a la Patria con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al frente.

La presidenta pasó lista de honor a los cadetes caídos en 1847 y 1914: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez, del Colegio Militar, además de José Azueta y Virgilio Uribe, de la Heroica Escuela Naval Militar. Una compañía de 100 cadetes realizó después una salva de fusilería en su memoria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Encabeza Ceremonia por el 179 Aniversario de los Niños Héroes

Seis cadetes del Colegio Militar —Xóchitl Ortiz García, Carlos Jesús Amador González, Yoselin García Vázquez, Ángel Uriel Sandoval Isidro, Ángel Alexia Rico Jusacamea y José Luis Alarcón Piña— recibieron su espadín como parte del acto.

En representación de la juventud militar, el cadete de cuarto año Elías Daniel Chávez Manríquez tomó la palabra:

"Su sacrificio no fue en vano, pues los jóvenes que ahora encontramos en la carrera de las armas, una opción de servicio a la sociedad y a la patria".

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, cerró los discursos con un llamado a la unidad nacional:

"La patria se honra, la independencia se preserva y la soberanía se defiende".

La ceremonia culminó con el depósito de una ofrenda floral en el Altar a la Patria por parte de la presidenta, el toque del Himno Nacional y la despedida a las escoltas de bandera.