Política

Sheinbaum Encabeza el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en Chapultepec

La ceremonia incluyó la entrega de espadines a seis cadetes y una ofrenda floral en el Altar a la Patria

Sheinbaum Encabeza el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en ChapultepecLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó, en el presídium montado frente al Altar a la Patria, la ceremonia por el 179 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. Foto: Segob

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