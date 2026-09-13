Deportes

Lamine Yamal Comanda el Triunfo del Barcelona 4-2 Ante el Levante

Los azulgranas dominaron el encuentro prácticamente desde el inicio

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, número 10, anota el tercer gol de su equipo desde el punto de penalti durante el partido de la liga española entre el Levante UD y el FC Barcelona en el estadio Ciutat de Valencia, el 13 de septiembre de 2026. (Foto de JOSE JORDAN / AFP)El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, número 10, anota el tercer gol de su equipo desde el punto de penalti durante el partido de la liga española entre el Levante UD y el FC Barcelona en el estadio Ciutat de Valencia, el 13 de septiembre de 2026. (Foto de JOSE JORDAN / AFP)
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