Lamine Yamal Comanda el Triunfo del Barcelona 4-2 Ante el Levante

El Barcelona sigue imparable en LaLiga tras ganar 4-2 este domingo en su visita al Levante en la quinta fecha del campeonato español, con un doblete de Lamine Yamal para barrer todas las dudas sobre su rendimiento.

El joven Xavi Espart abrió el marcador (5'), Lamine Yamal aumentó la cuenta (19', 48' de penal) y Karim Adeyemi cerró la cuenta (90+2'), para certificar un pleno de cinco victorias en cinco partidos de LaLiga.

Aunque los goles de Iván Romero (79') y Roger Brugué (88) pusieron algo de emoción al final del encuentro.

El Barça se afianzó en el liderato del campeonato español con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que la víspera había vencido 4-1 al Rayo Vallecano, y cinco sobre Alavés (4º) y Sevilla (5º).

Los azulgranas dominaron el encuentro prácticamente desde el inicio aunque con menos brillantez de sus últimos compromisos y acabaron sufriendo por errores propios, ante un combativo Levante.

"Ha sido un partido difícil. Nos lo hemos complicado más de la cuenta", afirmó el portero del Barça, Joan García, a Movistar+.

El Barça se adelantó pronto cuando Xavi Espart soltó un tiro desde la frontal ajustado al palo (5).

El Levante trató de presionar a los azulgranas sin demasiado éxito.

Dominador con su circulación de balón, el Barça aumentó su cuenta al contraataque con una cabalgada de Raphinha hasta la línea de fondo, desde donde pasó atrás para la llegada de Lamine Yamal que prácticamente no tuvo más que empujar el balón (19').

Lamine repitió en la segunda parte al transformar un penal cometido al propio extremo azulgrana (48').

El joven campeón del mundo con España sumó así su sexto tanto en LaLiga uniéndose como mejor goleador del campeonato a los delanteros del Real Madrid, Kylian Mbappé, y del Rayo Vallecano, Sergio Camello, y su compañero Raphinha.

Cuestionado en el inicio de la temporada, Lamine Yamal ha borrado pronto todas las dudas en torno a su rendimiento, conformando una gran sociedad con Raphinha, que sigue impecable en su rol de delantero en punta.

El brasileño se volvió a ser un referente en el ataque del Barcelona, ​​apareciendo en casi todas las acciones de peligro de su equipo.

Las escasas ocasiones del Levante vinieron en los pocos errores defensivos del Barça.

El central del Barça Andreas Christensen salvó un tiro de Iván Romero cuando el portero Joan García ya estaba batido (60').

Pero, Romero acertó a diez minutos del final cuando aprovechó una indecisión de Pau Cubarsí a un pase de Xavi Espart para robar y marcar en un mano a mano con Joan García (79').

El tanto se animó brevemente al Levante, que aprovechó otro error rival para que Brugué hiciera el 3-2 superando a Cubarsí y García (88).

Los nervios se evidenciaron en los hombres del Barça hasta que Adeyemi hizo el 4-2 (90+2) con un disparo ajustado al palo para llevar el partido a su fin.

En el primer encuentro del día, el Celta empató 1-1 con el recién ascendido Málaga.

El equipo gallego, que sigue sin conocer la victoria, se adelantó con un tanto de Iván Jutglà (41'), pero Adrián Niño (83) hizo de cabeza el 1-1 final.

Con informacion de AFP