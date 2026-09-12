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Termina la Sequía de Santi Giménez; Mexicano Anotó su Primer Gol en Portugal

Porto ganó 1-4 en la sexta jornada de la Primeira Liga; los Dragones marchan con paso perfecto y son líderes de la liga portuguesa

Foto: AFPFoto: AFP

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