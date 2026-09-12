Termina la Sequía de Santi Giménez; Mexicano Anotó su Primer Gol en Portugal

Pasó casi un año para que Santiago Gimenez pudiera volver a celebrar un gol a nivel de clubes. El delantero mexicano finalmente se ha sacudido la mala racha y, en su tercer partido con la camiseta del Porto, se estrenó como goleador.

El 'Bebote' fue suplente y disputó 29 minutos en la victoria de su equipo ante el Casa Pia AC por marcador de 1-4, partido en el que marcó su primer gol como jugador de los Dragones.

El estreno goleador del delantero formado en las fuerzas básicas del Cruz Azul llegó al minuto 90+1 por la vía del penal. Gimenez fue derribado en el área por el portero rival y consiguió que se señalara la pena máxima, que él mismo ejecutó de buena manera para poner el cuarto gol del encuentro.

Santi Gimenez no había marcado a nivel de clubes desde el 23 de septiembre de 2025. En aquel momento, el mexicano era jugador del AC Milan y anotó ante el Lecce en la Copa de Italia. Desde entonces, atravesó una dura lesión en el tobillo que lo dejó fuera varios meses y le impidió recuperar su mejor nivel con el cuadro italiano.

Este fue apenas el tercer encuentro del 'Chaquito' con el Porto, club en el que se encuentra cedido a préstamo hasta el final de la temporada 2026/2027. El conjunto portugués tiene una opción de compra que se volverá obligatoria si se cumple una serie de requisitos, entre los que se encuentran partidos jugados y minutos disputados por parte del mexicano.