Los Toros de Tijuana Se Ponen Adelante de los Olmecas de Tabasco en la Serie del Rey

En el partido disputado en Villahermosa, Tabasco, los Toros de Tijuana vencieron 2-0 a los Olmecas de Tabasco para tomar ventaja de 2-1 en la serie final de la Liga Mexicana de Beisbol.

En un cerrado duelo de lanzadores protagonizado por David Reyes, en la loma de los Toros, contra Ronnie Williams, de los Olmecas, los visitantes se fueron arriba 1-0 en la parte alta de la segunda entrada.

Lo lograron a un doble que conectó el venezolano Tomás Telis hacia el jardín derecho que empujó a la registradora a Phillip Evans.

Adbert Alzolay, relevó a Reyes, ganador del partido, en el cierre de la sexta entrada.

Ponchó a Marco Hernández, controló con elevado al central a Óscar González, que atrapó Gilberto Celestino, y despachó a Seth Beer.

El dominicano Jonathan Aro reemplazó a Alzolay en el siguiente capítulo para conservar la ventaja. Dejó fuera a Phillip Ervin, quien conectó un elevado que atrapó Celestino en el jardín central; sacó a Calvin Estrada, que conectó rodado a Hernán Pérez; y ponchó a José Godoy.

En la apertura de la novena, Justin Turner conectó un palo de vuelta entera para ampliar la ventaja 0-2.

El cuerpo de relevistas de Tijuana utilizó a Roel Ramírez en la octava y a Brett de Geus en la novena para firmar la victoria.

El equipo que triunfe en cuatro de siete partidos será el ganador de la Serie del Rey 2026.

El cuarto juego de la serie final será este sábado también en el estadio Centenario de Villahermosa, Tabasco, casa de los Olmecas.

Con información de EFE.

LECQ