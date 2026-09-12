Deportes

Los Toros de Tijuana Se Ponen Adelante de los Olmecas de Tabasco en la Serie del Rey

Los astados tomaron ventaja en la serie final de la Liga Mexicana de Beisbol, 2-1, al vencer a los Olmecas en el Estadio Centenario 27 de Febrero, en Tabasco. El cuarto juego se disputará este sábado

David Reyes de los Toros de TijuanaDavid Reyes de los Toros de Tijuana. Foto: Facebook @TorosdeTijuana

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