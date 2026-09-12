Homicidios

Asesinan a un Hombre al Interior de su Camioneta en el Periférico de Puebla

Motociclistas ejecutan ataque armado a la altura de la Reserva Territorial Atlixcáyotl en la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo en Cholula

Hombre muere tras ataque armado en el Periférico Ecológico de Puebla.Ejecutan a un hombre al interior de su camioneta en Puebla. Foto: Facebook Informativo TV

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Autoridades investigan homicidio ocurrido en el Periférico Ecológico de Puebla, los sospechosos huyeron en una motocicleta.

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