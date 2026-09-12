Asesinan a un Hombre al Interior de su Camioneta en el Periférico de Puebla

Elementos de seguridad se movilizaron ante el reporte de una balacera ocurrida sobre el Periférico Ecológico de Puebla a la altura del municipio de San Andrés Cholula, autoridades confirmaron la muerte de un masculino.

El ataque armado se registró contra el conductor de una camioneta color blanca que circulaba sobre la vialidad a la altura de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, entre las Torres MAC y Camino Real a Santa Clara.

Testigos del hecho ocurrido la noche de este 11 de septiembre dieron aviso al número de emergencias; a través de la Dirección del Centro de Emergencias (DCE) en coordinación con el C5i, alertaron a integrantes de la Policía Municipal sobre los disparos, por lo que se desplegaron de manera inmediata al lugar.

De acuerdo a testigos, el hombre se encontraba al interior de su unidad cuando dos sujetos armados a bordo de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones.

Derivado al ataque, la camioneta quedó varada en el carril de alta del Periférico Ecológico lo que provocó tráfico en la zona e incertidumbre entre los presentes.

Momentos más tarde, paramédicos confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales derivado a heridas de bala por lo que se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Personal del Servicio Médico Forense (Semejo) procederán a realizar la recolección de indicios balísticos y el levantamiento de cadáver, para dar inicio a una carpeta de investigación.

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Por su parte, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula emitió un comunicado en donde confirmaron que se desplegó de manera inmediata un operativo de búsqueda, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevara a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, que se presume podría tratarse de un ataque directo.

La zona del Periférico Ecológico se mantiene resguardada por lo que se exhorta a los automovilistas a reducir su velocidad y extremar precauciones.

Con información de N+

MCS